“Gıda güvenliği artık ulusal bir güvenlik meselesi”

15 Mayıs 2020

MERSİN Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TÜİOSB) online olarak düzenlediği Webinar Sohbetleri’nde konuşan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta Covid-19 pandemisi sürecinde gıda üretiminin tüm ülkeler için stratejk bir hale geldiğini, sürdürülebilir gıda güvenliğinin artık ulusal bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Koronavirüs sürecinde tohum bankaları, verimli tarım uygulamaları, tarım alanlarının korunması, genişletilmesi ve israfın önüne geçilmesi gibi çalışmaların küresel gıda güvenliği için hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Gül Akyürek Balta, “Artık tarım ve gıda sektöründe elde edilen ürünlerin sağlıklı, ucuz ve güvenilir olması amaçlanarak bunun sürdürülebilir, verimli ve sürekli kılınması hedeflenmelidir” diye belirtti.

“Maksimum katma değer yaratacak bir üretim üssü kurmaya hazırlanıyoruz”

TÜİOSB’nin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olması için çalıştıklarını ifade eden Gül Akyürek Balta, Covid-19 sürecinde ve sonrasında gıda üretimine geleneksel yöntemlerle devam etmek yerine, ileri teknoloji kullanımının zorunluluğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “TÜİOSB’de tarımı geniş perspektifte, teknolojik çözümlerle buluşturacak ve maksimum katma değer yaratacak bir üretim üssü kurmaya hazırlanıyoruz. Bölgede tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak konvansiyonel kurutma yöntemlerinin dışında, ürün kalitesini ve besin değerlerini yüksek oranda koruyan mikrodalga, radyo frekansla ve dondurarak kurutma gibi yüksek teknolojiler kullanılacak. İhtisas OSB’miz binlerce kişiye, nitelikli istihdam sağlayacak, teknolojinin gelişmiş enstrümanlarıyla donatılacak, Endüstri 4.0’la şekillenecek ve sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da bölgesel dönüşümün öncüsü olacak” diye konuştu.

“150 hektarlık alanda başlattığımız arazi tespit çalışmalarını genişleteceğiz”

TÜİOSB’de faaliyet gösterecek işletmelerin faaliyetlerine başlaması ile hammaddeye erişim konusunun kendileri için stratejik bir konu haline geleceğini aktaran Gül Akyürek Balta, bir üretim kooperatifi kurulması için hazırlıkların devam ettiğini aktardı. Balta, “Artan yatırımcı talepleriyle, daha geniş bir kitleye hitap etmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle birlikte 150 hektarlık alanda başlattığımız arazi tespit çalışmalarını, genişletme kararı aldık. Verimli, su sorunu olmayan ekime uygun arazileri tespit ettikten sonra kuracağımız kooperatif üzerinden başvurup söz konusu arazilerin tahsisini alacağız. Kooperatif yatırımıyla birlikte TÜİOSB zincirin tüm halklarını tamamlayarak tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halklarını barındırarak aracı ulaşım maliyetleri dahil en aza indirerek daha ucuz ve güvenli gıda üretimine hizmet edecek” diye konuştu.