Gıda güvenliği için yeni kriterler belirlendi: Kesimhaneye kamera ete derece ayarı

Hijyen kurallarını hiçe sayarak vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler için yeni kurallar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı hazırladı. Yeni yönetmelikle, özellikle son zamanlarda yaşanan olumsuz olayların önüne geçmek için kesimhanelerde belirli noktalara kamera sistemi kurulması zorunlu hale getirilecek. Bu sayede kesim işlemleri daha şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemeyle birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini aktardı.

Yeni kriterler neler olacak?

Sabah’ın haberine göre kesimhaneler için hayvanın kesiminden parçalara ayrılmasına, paketlenmesinden depolanma ve nakliyesine kadar olan kriterler de belirlendi. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, kesimhaneler yeterli ve hijyenik barınma imkânlarına veya kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen ve iklimlendirmeye izin veren bekleme padoklarına sahip olmak zorunda olacak. Atık suların drenajı gıda güvenilirliğini tehlikeye atmayacak şekilde planlanacak. Hasta veya hastalıktan şüphelenilen hayvanlar için ayrı dreneja sahip padokların bulunması zorunlu olacak. Kesilen hayvanların, mide ve bağırsaklarının boşaltılması ve temizlenmesi ayrı bir odada yapılacak. Kesimhanedeki aletleri dezenfekte etmek için 82 dereceden az olmayan sıcak su kullanılacak.



Canlı hayvanlar, karkaslar ile personel hareketleri izlenecek



Kesilen hayvanlar dijital olarak takip edilecek. Canlı hayvanlar, karkaslar ile personel hareketleri izlenecek. Hayvan bekleme ve kesim yeri ile muamelenin yapıldığı alana geniş açılı kameralar kurulacak. Bu kameralar, 7/24 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin erişimine açık olacak. Kesimhane dışında acil kesime tabi tutulan hayvanların raporların veteriner hekim yerine resmi veteriner hekimlerce düzenlenecek.



Kıyma üreten gıda işletmecisi, kırmızı soğutulmuş etten elde edileceği kıymayı kesim tarihinden itibaren 6 gün, vakumla paketlenmiş kemiksiz sığır ve dana etinden elde edilecek kıymayı kesim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hazırlayacak. Üretimden hemen sonra, kıyma ve hazırlanmış et karışımları ambalajlanacak. Kıyma 2, hazırlanmış et karışımları 4 dereceden yüksek olmayan bir iç sıcaklığa soğutulacak veya iç sıcaklıkları eksi 18 derece veya daha düşük sıcaklıklara dondurulacak. Bu sıcaklık koşulları depolama ve nakliye sırasında da sürdürülecek.



Kolajen ve jelatin üretim sürecine ilişkin ilave kurallar gelecek

Yönetmelik taslağı, kolajen ve jelatin üretim sürecine ilişkin ilave kurallar da getiriyor. Jelatin ve kollajende kalıntı limitlerini düzenliyor. Perakende faaliyet yürüten gıda işletmecilerinin belirlenen şartlara uygun olarak gıda bağışı amacıyla eti dondurabilmesine ilişkin kurallar da belirlendi. Canlı çift kabuklu yumuşakçaların sağlık standartlarında da düzenleme yapılıyor. Gıda işletmecisi, insan tüketimi için piyasaya arz edilen canlı çift kabuklu mikrobiyolojik kriterlere uygun olmasını da sağlayacak. Deniz biyotoksinlerinin miktarı da belirli limitleri geçemeyecek. Hayvansal kökenli ürünlerden elde edilen yağ türevleri ve tatlandırıcılar da yüksek rafine ürünler olarak listeye eklendi, hijyen kuralları düzenlendi.

Yumurtaya 28 gün şartı

Yumurtaların son tüketiciye ulaştırılma süresinde de değişikliğe gidiliyor. Yönetmelik taslağına göre, yumurtalar üreticinin tesislerinde ve bu tesislerden ayrıldıktan sonra son tüketiciye arzına kadar tüm aşamalarda temiz, kuru, dışarıdan gelen kokulardan arınmış, darbelerden etkin bir biçimde korunacak ve direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilecek. Ve yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde tüketiciye ulaştırılacak. Süt için de kriterler oluşturuldu. Süt günlük toplanacaksa 8 dereceden fazla olmayan sıcaklıklara, günlük toplanmayacaksa 6 dereceden fazla olmayan sıcaklıklara hemen soğutulacak. Kolostrum günlük toplanacaksa 8 dereceden fazla olmayan sıcaklıklara, günlük toplanmayacaksa 6 dereceden fazla olmayan sıcaklıklara hemen soğutulup, ayrı depolanacak. Nakliye süresince soğuk zincir muhafaza edilecek.