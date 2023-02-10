Gıda şehri Gaziantep’te depolar boşalıyor

Güneş Doğdu SOYLU

Organize sanayi bölgesindeki gıda firmaları depolardaki ürünlerini, hem Gaziantep için hem de depremden etkilenen çevre illere ücretsiz sevkiyatına zaten ilk gün itibariyle başladıklarını söylüyorlar. Öncelikle Gaziantep’in en çok etkilenen ilçesi Nurdağı ve İslahiye’ye yoğun bir gönderim var. Gaziantep, aynı zamanda gıda şehri olduğu için kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, kapasiteye dair çok büyük bir sorun yok.

Koordinasyonda sıkıntı

Sadece ilk günlerde depremin büyüklüğü ve etkisi itibariyle koordinasyonla ilgili bir sıkıntı oldu ama bir iki günden sonra koordinasyonun sağlandığı, organizedeki çoğu firmanın yemekhanesinde yemekler yapıldığı, bilgisi verildi. Öncelikle depremzedelerin un ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Sonrasında da bakliyatla ilgili ürünlerin sevkiyatı yapıldı.

İşçiler çağrılıyor

Depolardaki ürünlerin bitmesi ile üretime başlamak için durumu iyi olan işçilerini gönüllü olarak çağıran firmalar var. Birkaç gün içinde üretimin yüzde 15 seviyesinde başlaması bekleniyor. Dün biraz işçilerin gittiği, bugün de biraz daha artacağı ve her gün artarak devam edeceğini bekliyor sanayici. Şu anda en azından ‘Üretim yapalım, hem kendi kendimize hem de depremden etkilenen çevre illere gönderelim’ çabası var.

Elektrikte sorun yok

Elektrikle ilgili sorun ilk günler vardı ama ilk 2 günden sonra elektrikle ilgili sorun kalmadı. Suyla ilgili çok büyük sorun vardı. Su da dün (önceki gün) Gaziantep’in bir kısmına verildi. Bugün de (dün) şehrin yüzde 80’ine kadar suyun verildiği ifade ediliyor. Gaziantep’in suyu Kahramanmaraş’tan geldiği için su sorununun bu kadar yoğun yaşandığı biliniyor. Akan sular çamurlu akıyor, bulanık geliyor ama en azından çeşmelerde insanlar su bulabiliyor.

Fırınlar çalışıyor

Ekmek sorunumuz çok büyük bir sorundu. Fırınlarda ekmek üretimi, doğalgaz ve sudan kaynaklıydı. Su gelip sonra fırınlardaki doğalgaz ocakları LPG’ye çevrilince ekmek sorunu çözüldü. Hatta birçok fırında da ücretsiz ekmek temini tüm vatandaşlar tarafından yapılabiliyor. Barınmayla ilgili de birçok devlet kurumu ve özel sektör kapılarını herkese açtı. Isınma sorun olmaya devam ediyor. Isıtıcı, battaniye, mont ihtiyacı tüm illerde olduğu gibi Gaziantep’te de var. Şu anda Gaziantep’te organize, sanayi odası, ticaret odası, belediye, valilik, AFAD, Türk Kızılay birlikte organize etmeye çalışıyorlar.

Seyyar tuvalet ihtiyacı

Seyyar tuvalet ihtiyacı çok fazla. İnsanlar toplu olarak bu tesislerde, kurumlarda, firmalarda, özel sektörde kalıyor ama en temel ihtiyaç olan seyyar tuvalet ihtiyacı çok fazla. Bu konuda da çok fazla talep var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şehir merkezi ve yakın ilçeler, köylerde su, elektrik sorunu çözüldü diye bahsettim ama Gaziantap’in en fazla etkilenen ilçesi İslahiye ve Nurdağı’nda durumlar biraz daha bu anlamda sıkıntılı. Altyapı çalışmaları orda biraz daha yavaş ilerliyor. Akaryakıt sorunu çözüldü. Yoğun bir şekilde de şehirden başka illere bir göç durumu var.