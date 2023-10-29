Gıda ürünlerimizi ihraç etmeyi sürdüreceğiz

Celal Kadooğlu / Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

Gaziantep’in yanı sıra her biri belirli ürün gruplarında zengin seçenekler sunan illeri de kapsayan iştirak bölgesiyle Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri de ihracat ekosistemimizin en önemli yapıtaşlarından…

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları olarak, cumhuriyetin ikinci yüzyılını Güneydoğu Anadolu bölgesinin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü olmanın gururuyla karşılıyoruz. Bölgemizde artan yatırımlar, ticari iş birliği olanakları ve özelikle komşu ülkelerle gelişen ilişkilerle güçlü bir ekonomik canlılık var. Ticaret hayatındaki bu hareketliliği döviz kazandırıcı sanayi üretimiyle desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizin yılda 3.5 milyar dolara yaklaşan sektörel ihracatında şu anda makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar ilk sırada geliyor. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Irak, ABD ve Suriye yer alırken, bu yıl büyük bir artış gösteren İtalya da üst sıralarda bulunuyor.

Yürüteceğimiz tanıtım çalışmalarıyla Güneydoğu’nun bolluk ve bereketini, bundan sonraki dönemde de dünyanın çeşitli coğrafyalarına taşımaya devam edeceğiz. Gastronominin anavatanında faaliyet gösteren gıda firmalarımızın yatırımlarıyla, ürünlerimizi tüm dünya mutfaklarına ihraç etmeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı kutlu olsun.