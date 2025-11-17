Gıda zehirlenmesinden kızını ve torunlarını kaybeden acılı baba konuştu: Ailenin hayalini açıkladı!

İstanbul Fatih’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren anne ile iki çocuğu için Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kurulan taziye evinde hüzün hakim.

Kızı Çiğdem ile torunları Kadir Muhammet ve Masal Böcek’i toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi’ndeki evlerinin önünde taziyeleri kabul etti.

Hastanede tedavisi süren damadından gelecek olumlu bir haber bekleyen Çelik, yaptığı açıklamada, İstanbul’da evladı ve torunlarının böyle bir şekilde hayatını kaybetmesini aklının ucundan bile geçirmediğini söyledi.

Rüyasında görse dahi inanamayacağını dile getiren Çelik, kızıyla salı günü son kez konuştuğunu belirtti.

"Buraya yerleşmeyi planlıyorlardı, hayalleriydi"

Çelik, o görüşmenin son konuşmaları olacağını hiç tahmin etmediğini ifade ederek şunları anlattı:

"Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz Türkiye’ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin’deki aile apartmanının üst katını tamamen yenilettiler. Evi baştan aşağı düzenlediler. Daha içinde bir gece bile kalamadan gittiler. Buraya yerleşmeyi planlıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından öğrendiğini aktaran Çelik, “Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz.” diye konuştu.

Hukuki süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan Çelik, “Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.