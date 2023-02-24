Gıdacılardan deprem yardımlarına ilişkin açıklama: Gıda atıklarının geri dönüşümde değerlendirilmeli

Sidar, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye temel yaşam malzemeleri ve çok miktarda gıda malzemesi gönderildiğini anımsattı.

Bu malzemeler arasında ekmek ve paketli gıdaların yanı sıra soğuk zincire uyumlu biçimde sevk edilen yaş meyve sebze ile et ve süt ürünlerinin de bulunduğunu belirten Sidar, deprem bölgesinde gıda güvenliğinin öne çıktığını bildirdi.

Deprem bölgesinde gıda israfının önüne geçilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için organizasyonların sürdürülebilirlik bakış açısıyla yapılması gerektiği vurgulayan Sidar, şunları kaydetti:

"Gıda tedarik zincirinin sürdürülebilir olması, sevkiyat süreçlerinin yanında gıdaların ilgili bölgelerde depolanmasını da kapsıyor. Bu doğrultuda paketli ve kuru gıdaların rutubetsiz ortamda saklanması, meyve sebze ile et ve süt ürünlerinin istiflendiği soğuk depolarda elektrik kesintilerinin yaşanmaması, oluşacak gıda atıkları için hijyenik toplama alanları oluşturulmasına özen gösterilmesi ve gıda atıklarının geri dönüşümde değerlendirilmesi gibi aşamaların başarılı bir biçimde uygulanması gerekiyor."