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Gıdada küresel fiyat artışı risk teşkil ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayınladığı verilere göre, yüksek sıcaklıklar ve diğer hava koşul­larına bağlı riskler arz beklenti­leri konusunda endişeleri artır­dığı için, dünya gıda emtia fiyat­larının gösterge endeksi ağustos ayında hafifçe yükseldi.

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Gıdada küresel fiyat artışı risk teşkil ediyor

Küresel olarak ticareti yapılan bir sepet gıda emtiasının uluslararası fi­yatlarındaki aylık değişimleri iz­leyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ağustos 2026'da revize edilmiş temmuz seviyesine göre yüzde 1,9 ve bir yıl öncesine göre yüz­de 2,5 artışla ortalama 133,3 puan oldu. FAO Baş Ekonomisti Maxi­mo Torero, “Küresel gıda fiyatla­rındaki artış, risk priminin gıda piyasalarına geri döndüğünün bir uyarısıdır” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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