Gıdada küresel fiyat artışı risk teşkil ediyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayınladığı verilere göre, yüksek sıcaklıklar ve diğer hava koşullarına bağlı riskler arz beklentileri konusunda endişeleri artırdığı için, dünya gıda emtia fiyatlarının gösterge endeksi ağustos ayında hafifçe yükseldi.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel olarak ticareti yapılan bir sepet gıda emtiasının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ağustos 2026'da revize edilmiş temmuz seviyesine göre yüzde 1,9 ve bir yıl öncesine göre yüzde 2,5 artışla ortalama 133,3 puan oldu. FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero, “Küresel gıda fiyatlarındaki artış, risk priminin gıda piyasalarına geri döndüğünün bir uyarısıdır” diye konuştu.
Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL