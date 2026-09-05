Gıdada küresel fiyat artışı risk teşkil ediyor

Küresel olarak ticareti yapılan bir sepet gıda emtiasının uluslararası fi­yatlarındaki aylık değişimleri iz­leyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ağustos 2026'da revize edilmiş temmuz seviyesine göre yüzde 1,9 ve bir yıl öncesine göre yüz­de 2,5 artışla ortalama 133,3 puan oldu. FAO Baş Ekonomisti Maxi­mo Torero, “Küresel gıda fiyatla­rındaki artış, risk priminin gıda piyasalarına geri döndüğünün bir uyarısıdır” diye konuştu.