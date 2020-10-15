Gıdada yanıltıcı yayınlara ceza düzenlemesi geri çekildi

15 Ekim 2020

Ali Ekber YILDIRIM

Gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler öngören “torba yasa”nın gıdada yanıltıcı yayın ile ilgili maddeleri geri çekildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa tasarısının geneli üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gıdada yanıltıcı yayınlara ilişkin 4 madde geri çekildi.

Gıda konusunda yanıltıcı yayınlara ceza öngören maddeler yeniden düzenlenmek üzere geri çekildiği öğrenildi. Tasarının diğer maddeleri üzerinde görüşmeler gelecek hafta yapılacak.

Büyük tepki gördü

Gıdada “yanıltıcı yayın” gerekçesiyle ifade özgürlüğünü tehdit eden, gıda konusunda yayın yapan, açıklama yapan, görüş bildirenlere yönelik 20 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza öngören tasarı kamuoyunda, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Torba Yasa ile getirilmek istenen düzenlemeye karşı, bir çok sivil toplum örgütünün imzasıyla sosyal medya üzerinden change.org’ta “GıdadaSansüreHayır” imza kampanyası başlatıldı. Gıdaya Yönelik İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz başlığı ile başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü.