Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yoğun bakımda

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse dün akşam saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, anjiyoya alındı. Stent takılan Köse'nin tedavisi tedbir amaçlı yoğun bakımda devam ederken ilk açıklama da geldi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Köse, "Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir?

1973 yılında Giresun’da doğan Fuat Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu.

2019 yılında CHP Giresun Belediye Meclis Üyesi olan Köse, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP adayı olarak seçimleri kazanıp Giresun Belediye Başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Köse, Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yöneticilik görevine devam etmektedir.