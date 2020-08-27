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Giresun'daki üreticilerin kredi borçları 1 yıl ertelendi

Giresun'daki üreticilerin Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı Projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi.

Giresun'daki üreticilerin kredi borçları 1 yıl ertelendi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da sel felaketini yaşayan üreticilerin Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) Projesi kapsamındaki kredi borçlarını 1 yıl süreyle ertelediklerini belirterek, "Çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sel felaketini yaşayan üreticilerin ORKÖY Projesi kapsamındaki kredi borçlarını 1 yıl ertelediklerini bildiren Pakdemirli, "Çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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