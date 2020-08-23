Giresun'u sel vurdu: 4 can kaybı

23 Ağustos 2020

Giresun'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü sayısının 4'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Şu anda 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Pakdemir: Temizlik ve tespit çalışmaları başladı



Sel felaketi sonrasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Giresun'daki sel ile ilgili, "Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

12 kayıp ihbarı yapıldı

Şu anda kayıp olduğunu bildikleri yaklaşık 6 kişinin daha bulunduğunu belirten Soylu, "Tirebolu'da 1 kişi, merkez Çaldağ'da 3 kişi, Espiye'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu" dedi.

127 kişi kurtarıldı

Şu ana kadar 127 vatandaşın, arama kurtarmada kurtarıldığını açıklayan Soylu, şunları kaydetti:

"Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Jandarma aracı gömülü kaldı



Kapalı olan yolların bulunduğuna işaret eden Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Tirebolu-Doğankent yolumuz şu anda kapalı. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, bir ekskavatörde bir operatör de yine maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, bir de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 40-45 metrelik, bir taraftan 10-15 metrelik mesafe olmasına rağmen, suyun yüksekliği sebebiyle ulaşılamıyor.

Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Ulaşılamamasının sebebi, en son 10 dakika önce konuştuğumuzda 3 kilometrelik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü ve o heyelanın tam ortasında kaldılar. Onlara da ulaşma çalışmaları devam ediyor."

CHP, heyet gönderdi

CHP, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a heyet gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a hareket etti.

Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.

Doğu Karadeniz için yine sağanak uyarısı



Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor. Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.