Giresun'u sel vurdu: 5 can kaybı, 11 kayıp

23 Ağustos 2020

Giresun'da dün meydana gelen sağanak yağış, şehrin birçok bölgesinde baskınlara ve tahribata yol açtı. Sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şiddetli yağış nedeniyle şehrin birçok noktasına ulaşım sağlanamazken, ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar sular altında kaldı.

Doğankent, Yağlıdere, Dereli, Çanakçı, Güreli, Bulancak ilçeleri sağanaktan etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da felaket! İşte selden geriye kalanlar

Olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'a gitti.

İçişleri Bakanı Soylu, 127 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Bakan Kurum, 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyeti, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a gönderdi.

Erdoğan: Devlet olarak tahribatı süratle aşarız

İstanbul Tuzla'daki Desan Tersanesi'ndeki Yeni Deniz Sistemleri teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Giresun’umuzda aramalar devam ediyor. Aynı şekilde Rize’de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere maalesef orada da yaralılar var. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız. Bakanlarımızı oraya gönderdik, milletvekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" açıklamasında bulundu.



Kılıçdaroğlu: Dualarımız, can kaybının artmaması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun'a bir heyet gönderdi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a hareket etti. Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.

Soylu: 118 köy yolunun 20'si açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kapalı olan 118 köy yolunun 20'sinin açıldığını belirtti.

Soylu, "78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm bakanlıklardan 944 personelin Giresun'daki selde görev aldığını bildirdi.

Pakdemirli: 5 milyon liralık destek sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, Giresun'daki hasar tespit çalışmalarımız devam ettiğini belirterek, "Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az." dedi.

Bakan Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon liralık destek sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptıklarını söyledi.

Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Kurum, 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi.

Bakan Kurum, riskli binaların boşaltılacağını belirterek, "Diğer taraftan hem sel hem heyelan sebebiyle dere güzergahında olan, heyelan riski altında olan alanlar var. Bu alanların tespitini yine bakanlarımızla birlikte yaptık. Bu çerçevede Dereli'de 20 adet binayı boşaltıyoruz. Doğakent'te 11 olmak üzere toplam 31 binanın boşaltma işlemini yapıyoruz." dedi.