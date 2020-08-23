Giresun'u sel vurdu: 6 can kaybı, 10 kayıp

23 Ağustos 2020

Giresun'da dün meydana gelen sağanak yağış, şehrin birçok bölgesinde baskınlara ve tahribata yol açtı. Sel felaketinde 2 jandarma personeli şehit oldu, 4 kişi hayatını kaybetti, 153 kişi mahsur kaldıkları bölgelerden ekiplerce kurtarıldı.

İl genelinde selde kaybolan 3’ü jandarma personeli, biri iş makinesi operatörü 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağış nedeniyle şehrin birçok noktasına ulaşım sağlanamazken, ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar sular altında kaldı.

Doğankent, Yağlıdere, Dereli, Çanakçı, Güreli, Bulancak ilçeleri sağanaktan etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı.

Doğankent’e arama kurtarma çalışmalarına desteğe giden 5 jandarma personelini taşıyan jandarma aracı, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sel sularına kapıldı. Şu ana kadar bir jandarma personelinin naaşına ulaşıldı.

Giresun'da felaket! İşte selden geriye kalanlar

Olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'a gitti.

Altyapı ciddi tahribat olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ise 17 binanın yıkıldığını, 361 binanın da hasar gördüğünü açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyeti, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a gönderdi.

Erdoğan: Devlet olarak tahribatı süratle aşarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Giresun'daki sel felaketinde 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 150'ye yakındı. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere, bu sel felaketinde maalesef orada da yaralılar var. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip etsin." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Devlet olarak buradaki bütün tahribatı, yıkımı, şunu, bunu vesaire Allah'ın izniyle süratle aşarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli Bakanımı, Murat Kurum Bakanımı süratli şekilde üçünü de bölgeye gönderdik. Milletvekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle Kızılay, AFAD ve bütün kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyorlar. DSİ aynı şekilde çalışmalarını orada sürdürüyor. Çünkü bir taraftan yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için yıkılan köprüler var. Bu şekilde bir an önce inşallah buradaki bu felaketi hemen ortadan kaldırıp halkımızı yine o mutlu günlerine döndürelim. Ama bakanlarımızın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık.' diyorlar, o kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun diyoruz."



Kılıçdaroğlu: Dualarımız, can kaybının artmaması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun'a bir heyet gönderdi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a hareket etti. Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.

Soylu: Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketine ilişkin "Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Bölgeye geldiklerinde 4 ana yolun kapalı olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu yolların 3'ü açıldı. Bir ana yol var kapalı olan onun açılması için de çalışmalar sürüyor. Beş vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade etmişti. Yine 153 vatandaşımız arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı. Yine 11 vatandaşımız kayıp, bu vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 118 köy yolu kapalıydı, 20 köy yolumuz açıldı, şu an 98 köy yolu kapalı. Yine 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, yaklaşık 40 yerleşim birimine elektrik verildi ve 38 yerleşim birimine indi. Bu konuda biraz zorlanıyoruz çünkü altyapısında ciddi bir tahribat var, bütün ekipler bu konuda mücadele içerisindeler. Bu konuda biraz zorlanacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Pakdemirli: 5 milyon liralık destek sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, Giresun'daki hasar tespit çalışmalarımız devam ettiğini belirterek, "Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az." dedi.

Bakan Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon liralık destek sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptıklarını söyledi.

Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Kurum, 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi.

Bakan Kurum, riskli binaların boşaltılacağını belirterek, "Diğer taraftan hem sel hem heyelan sebebiyle dere güzergahında olan, heyelan riski altında olan alanlar var. Bu alanların tespitini yine bakanlarımızla birlikte yaptık. Bu çerçevede Dereli'de 20 adet binayı boşaltıyoruz. Doğakent'te 11 olmak üzere toplam 31 binanın boşaltma işlemini yapıyoruz." dedi.