Girgin: Yangın termik santralin 200 metre yakınında

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında alevler, termik santralin çevresine yaklaştı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle yetkililere seslendi, destek istedi. Önlemlerin alınmaması durumunda "facia" yaşanabileceğini söyleyen Girgin, "Acilen uçak, helikopter ne varsa ne yoksa buraya yığılsın" dedi.

"Acil destek" diyerek yetkililere seslenen Girgin, "200 metre kaldı, 200. Santrale 3 kilometre olan yangın şu anda 200 metreye kadar indi. Uçak, helikopter desteği acilen gelmeli." dedi.