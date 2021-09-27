Girit Adası'nda 5.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.17'de Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Merkez üssü Girit Adası

Atina Jeodinamik Enstitüsünden yapılan açıklamada ise, merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.