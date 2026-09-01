Girne'de batan yolcu gemisinin yeri tespit edildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, pazar günü Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket ettikten sonra alabora olan 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin deniz tabanındaki yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Erhürman, gemi enkazının 550 metre derinlikte belirlendiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Girne-Tasucu hattında sefer yapan geminin, pazar günü öğle saatlerinde limandan ayrılmasının ardından ön bölümünden su almaya başladığı, Girne’ye dönmeye çalıştığı sırada ise alabora olduğu belirtilmişti.

Süreç devam ediyor

Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.

Kazadan 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı. Kayıp 20 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.