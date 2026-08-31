Girne'deki yolcu gemisi faciasında çarpıcı iddialar: Üzerimize kapıyı kapattılar

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dün öğle saatlerinde KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtulanların anlattıkları, kazanın öncesinde ve tahliye sırasında yaşananlara ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi.

8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi aranıyor

241 kişinin sağ kurtulduğu, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin halen kayıp olduğu faciada geminin kaptanı ile 7 mürettebat gözaltına alınırken, kurtulanlar geminin açıldıktan hemen sonra su almaya başladığını ve mürettebatı uyarmalarına rağmen yolculuğun devam ettiğini öne sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de gemiye su girdiği görülürken bazı yolcuların geri dönülmesini istediği duyuluyor.

"Üzerimize kapıyı kapatıp 'bekleyin' dediler"

Kazadan kurtulan bir yolcu, geminin başlangıçta dalgaların üzerinde sert şekilde ilerlediğini, ardından içeri su girmeye başladığını anlatırken, "Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu. Bir anda içeriden sular fışkırdı, koltuk patlayınca biz 'Sahil Güvenliği arayın' diyerek bağırmaya başladık" dedi.

Bu sırada bir görevlilerin kendilerine her şeyin normal olduğunu söylediğini ancak gemide panik başladığını belirten yoluc, panik başladıktan sonra çıkış kapısına yöneldiklerini ve büyük bir izdiham yaşandığını belirtti. "Can yeleği bulamadık. Üzerimize kapıyı kapatıp 'bekleyin, çıkartacağız' dediler ama çıkamadık, kapıyı ittiremedik" diyerek kabus anlarını anlatan yolcunun iddiasına göre yeterli yönlendirme yapılmadığı gibi, bazı yolcular can yeleklerine de ulaşamadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı yolcuların üzerinde can yeleği bulunurken bazı yolcuların ise can yeleği olmadan beklediği görülüyor.

Cankurtaran botlarına ulaşamadılar

Aynı yolcu, kapıların daha sonra açıldığını ancak bu kez cankurtaran botlarına ulaşamadıklarını belirtirken, yolcunun anlatımına göre cankurtaran botları denizde olmasına rağmen gemide bulunanlar kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Geminin önce yan yattığını, ardından tamamen ters döndüğünü belirten kazazedeler, bu sırada bazı yolcuların denize atladığını anlattı.

Gemi batarken girdaptan korktular

Yolcu, geminin çevresindeki suyun mazotla kaplandığını ayrıca geminin batarken oluşturabileceği girdabın kendilerini suyun altına çekmesinden de korktuklarını söyledi. İddiaya göre bazı yolcular bu nedenle de gemiden uzaklaşmak için suya atladı.

Geminin alabora olmasının ardından hayatta kalma mücadelesi denizde de devam etti. Yolcular, gemi tamamen ters döndüğünde içeriden hala çıkamayan insanların bulunduğunu, bazı yolcuların geminin camlarını kırarak içeride mahsur kalanları dışarı çıkarmaya çalıştığını anlattı.

Daha önce kurtarılan bir başka yolcu da "Ön taraf patladı, geri dönmeye çalıştılar. Yan camlar patlayıp dışarı fırladı. Tekne su almaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kaptan ve 7 mürettebat gözaltında

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, iddiaların tamamının araştırılacağını belirterek özellikle kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği ve kaptanın gemiden kaçtığı yönündeki suçlamaların en ince ayrıntısına kadar inceleneceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın da Polis Genel Müdürlüğünün yürüttüğü süreçten ayrı bir soruşturma başlatacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında geminin evrakları, yeterliliği, liman izinleri ve güvenlik tedbirleri incelenecek.