Gişelerde bir kaza daha: Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç tırın altına girdi: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri’nde araç tırın altına girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
2 gün önce de benzer kaza olmuştu
İki gün önce yine Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.