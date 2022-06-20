Gittigidiyor kapacak mı? Gittigidiyor ne zaman kapanacak?
E-ticaret devi eBay, Gittigidiyor hakkındaki kararını açıkladı. eBay'in açıklamasının ardından kullanıcılar, Gittigidiyor kapanacak mı, sorusuna yanıt aramaya başladı. eBay, Gittigidiyor'un ne zaman kapanacağını açıklarken, bu durumun ikinci çeyrek sonuçlarına ciddi bir etkisi olmayacağı tahmin ediliyor.
ABD merkezli küresel e-ticaret şirketi eBay, Gittigidiyor'u kapatacağını açıkladı. Gittigidiyor'un kapatılması kararı eBay tarafından internet sitesinden kullanıcılara duyurulurken, bugünden itibaren satıcılar Gittigidiyor platformuna yeni ilan giremeyecek. Ancak bir süre daha tüketiciler alışverişlerine devam edebilecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise tüketiciler de yeni satın almalar yapamayacak.
eBay'in Türkiye'den çekilme kararı almasının ardından Gittigidiyor'da yayımlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"GittiGidiyor olarak 21 yıl önce ülkemizi online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin gelişimine öncülük ettik. İş ortaklarımızla birlikte büyüyüp milyonlarca kişiye internetten güvenli alışveriş hizmeti sağladık. Sektördeki köklü geçmişimizin son 11 yılını küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in çatısı altında geçirdik.
Ve bugün veda zamanı...
eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.
Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak.
18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.
Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlarımıza, alıcı ve satıcılarımıza bağlılıkları ve GittiGidiyor'a olan katkıları için teşekkür ederiz."
Alıcı sorularına yanıtlar verildi
eBay'in Türkiye'den çekilme kararı ile Gittigidiyor'u kapatacak olması tüketicilerin akıllarında soru işaretlerine neden olurken, Gittigidiyor'un internet sitesinden merak edilen konulara ilişkin yanıtlar paylaşıldı. Buna göre;
- Gittigidiyor kullanıcıları her türlü soru ve talepleri için 30 Eylül 2022 tarihine kadar müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçebilecek.
- Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerle ilgili 5 Eylül 2022 tarihine kadar "Hesabım" bölümünden iletişime geçebilecek.
- Satıcıya ulaşılamaması halinde ise 30 Eylül'e kadar müşteri hizmetlerinden destek alınabilecek.
- İptal veya iadesi yapılan ürünlerin bedelleri, alışveriş yapılan karta iade edilecek.
- İadeler, ürünün teslimi yapılan kargo şirketi üzerinden yapılacak. İadelerde kargo ücreti satıcı tarafından karşılanacak.
- Gittigidiyor'un kapanmasının ardından bu platformda bulunan kişisel veriler silinecek ve anonim hale getirilecek. Bu platformdaki kişisel bilgiler, küresel politikalar gereğince kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşılmayacak.
- Hediye çekleri 17 Temmuz 2022 tarihine kadar kullanılabilecek.