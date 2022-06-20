Gittigidiyor kapacak mı? Gittigidiyor ne zaman kapanacak?

ABD merkezli küresel e-ticaret şirketi eBay, Gittigidiyor'u kapatacağını açıkladı. Gittigidiyor'un kapatılması kararı eBay tarafından internet sitesinden kullanıcılara duyurulurken, bugünden itibaren satıcılar Gittigidiyor platformuna yeni ilan giremeyecek. Ancak bir süre daha tüketiciler alışverişlerine devam edebilecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise tüketiciler de yeni satın almalar yapamayacak.

eBay'in Türkiye'den çekilme kararı almasının ardından Gittigidiyor'da yayımlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"GittiGidiyor olarak 21 yıl önce ülkemizi online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin gelişimine öncülük ettik. İş ortaklarımızla birlikte büyüyüp milyonlarca kişiye internetten güvenli alışveriş hizmeti sağladık. Sektördeki köklü geçmişimizin son 11 yılını küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in çatısı altında geçirdik.

Ve bugün veda zamanı...

eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.

Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak.

18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.

Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlarımıza, alıcı ve satıcılarımıza bağlılıkları ve GittiGidiyor'a olan katkıları için teşekkür ederiz."

Alıcı sorularına yanıtlar verildi

eBay'in Türkiye'den çekilme kararı ile Gittigidiyor'u kapatacak olması tüketicilerin akıllarında soru işaretlerine neden olurken, Gittigidiyor'un internet sitesinden merak edilen konulara ilişkin yanıtlar paylaşıldı. Buna göre;