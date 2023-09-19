Gizem Uzuner, Merkez Bankası'ndan istifa etti

Hafize Gaye Erkan’ın haziran ayında Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturması sonrasında İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevinden alınan Gizem Uzuner, bankadan istifa ettiğini duyurdu.

9 Haziran’da göreve atanan Erkan, koltuğa oturmasının hemen ardından bir önceki başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde medya sektöründen TCMB’ye geçiş yapan Uzuner’in görevine son vermişti.

Uzuner, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi'ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim.

Özel sektörde sürdüreceğim bundan sonraki kariyer durağıma dair adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım.”