G.Kore Remdesivir alımları için görüşmelere başlayacak

02 Temmuz 2020

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Güney Kore'nin, ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından COVID-19 tedavisi için bağışlanan Remdesivir stoklarını dağıtmaya başladığını ve ağustos ayında daha fazla satın almak için görüşmelere başlamayı planladığını duyurdu.

Açıklamada, Remdesivir almaya uygun olan hastaların şiddetli zatürre hastaları ve oksijen tedavisine ihtiyacı olan hastalar olduğunu belirtildi. ABD'li ilaç firması tarafından kaç doz bağışlandığı açıklanmadı.

Gilead Pazartesi günü yaptığı açıklamada, beş günlük bir tedavide kullanılacak Remdesivir için 2,340 dolar fiyat biçti (şişe başına 390 dolar) ve ilaç tedarikinin neredeyse tamamını önümüzdeki üç ay içerisinde ABD'ye göndermeyi kabul ettiklerini söyledi. Güney Kore Salı günü itibariyla 282 yeni ölümle toplam 12 bin 850 koronavirüs vakası açıkladı.