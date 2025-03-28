GKRY Lideri Hristodulidis’ten Türkiye açıklaması: Diyalogsuz çözüm mümkün değil

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik” konulu toplantı kapsamında önemli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelen Hristodulidis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye ile diyaloğun yeniden başlamasının önemine dikkat çekti.

"Sorunların çözümü için diyaloğa ihtiyaç var"

Üçlü görüşmenin ardından konuşan Hristodulidis, Türkiye ile doğrudan temasların artırılmasını gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu görüşmeler geçmişte kolay gerçekleşmiyordu"

Türkiye ile doğrudan temasların yeniden başlamasının önemini vurgulayan Hristodulidis, böylesi bir toplantının geçmişte kolay gerçekleşmediğini belirterek, iletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Bu görüşme, Türkiye, Yunanistan ve GKRY arasında uzun süredir devam eden sorunların çözümü için yeni bir iletişim sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Doğu Akdeniz’deki gerilimler ve Kıbrıs meselesi nedeniyle taraflar arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, üçlü temasın bölgede yeni bir diplomasi zemini oluşturabileceği belirtiliyor.