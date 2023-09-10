Go-kart'ta saçı lastiğe dolandı, derisi koptu: Hastanede yerine dikildi

15 yaşındaki Iraklı Lara Ali Turki Aljanabad, ailesiyle 9 Ağustos'ta Alanya ilçesinde Kestel bölgesindeki eğlence merkezinde go-karta bindi.

Pistte aracı sürerken bağladığı saçı çözülerek go-kartın lastiğine ve motor bölümüne dolanan genç, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iraklı genç, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Deri yerine dikildi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, kopan saçlı deriyi operasyonla yerine dikti.

Gözaltına alınan go-kart merkezinin sahibi F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken işyeriyle ilgili idari işlem başlatıldı.

Araca binerken kask takılmamış

Hastanede tedavisi süren Aljanabad, araç sürerken kask takılmadığını, bağladığı saçlarının tur atarken çözülerek araca takıldığını söyledi.

Çok acı çektiğini belirten Aljanabad, "Zor bir ameliyat geçirdim. O anı hatırladıkça çok kötü oluyorum. İlk zamanlar yerimden hiç kalkamıyordum. Şu an ayağa kalkabiliyorum, yavaş yavaş yürüyebiliyorum. Ailem ve doktorlar sayesinde hızlıca iyileşiyorum." dedi.

Eğlence merkezlerinde herkesin dikkatli olmasını isteyen Aljanabad, bu tarz oyunların kasksız yapılmaması gerektiğini vurguladı.

'Ametliyat çok uzun sürdü'

Prof. Dr. Ömer Özkan da Iraklı gencin ameliyatının çok uzun sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Kaza geçiren turiste hemen müdahale ettik. Kopan saçlı derisini, büyük bir ekiple naklettik. Üst düzey bir ameliyat oldu. Hastayı yakında taburcu etmeyi planlıyoruz. Mikrocerrahi operasyonları ender yerlerde yapılabiliyor. Biz merkezde başarıyla yapıyoruz. Ülkemiz bu konuda çok başarılı."