Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Türkiye-İngiltere göç anlaşması iddialarına yalanlama
İngiltere'nin yasa dışı göçü azaltmak için Türkiye ile anlaşacağı iddiarına Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. GİB, Türkiye ile İngiltere arasında böyle bir görüşmenin ya da anlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi.
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İngiltere'nin ülkeye gelen yasa dışı göçmen sayısını azaltmak için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığı iddia edildi.
GİB iddiaları yalanladı
İddiaları yalanlayan Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye ile İngiltere arasında medyada yer alan haberlerde iddia edildiği gibi bir görüşme ya da anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.