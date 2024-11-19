Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Türkiye-İngiltere göç anlaşması iddialarına yalanlama

İngiltere'nin ülkeye gelen yasa dışı göçmen sayısını azaltmak için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığı iddia edildi.

GİB iddiaları yalanladı

İddiaları yalanlayan Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye ile İngiltere arasında medyada yer alan haberlerde iddia edildiği gibi bir görüşme ya da anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.