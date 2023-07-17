Göç İdaresi Başkanlığı'nın üst yönetimine atamalar yapıldı
Göç İdaresi Başkanı ile 2 Başkan Yardımcılığı ile diğer üst yönetim kademesine atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'nin 15 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre, Göç İdaresi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros, Başkan yardımcılıklarına; Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök atandı.
Başkanlıkta; Yabancılar Genel Müdürlüğüne Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Bayram Yalınsu, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Seçilmiş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Fırat Taşolar atanırken, Rehberlik ve Denetim Başkanı Hacı Memet Gürlek ise görevden alındı.