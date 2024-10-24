Göç İdaresi: Hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmedi

Göç İdaresi Başkanlığı, 'Uygur Türkü birinin Çin'e sınır dışı edileceğine' ilişkin iddiaların bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer almasının ardından açıklama yaptı.

Söz konusu kişinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri tarafından operasyonla 17 Ekim'de gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 20 Ekim'de İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 4. maddesi uyarınca hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahsa Çin'e gitmek istediğine dair evrak imzalatılmaya çalışıldığı iddiası gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir." ifadelerine yer verildi.