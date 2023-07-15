Göç kurumlarında '1 numara'lar değişti

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros, Başkan Yardımcılıklarına Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök getirildi.

Yabancılar Genel Müdürlüğü'ne Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü'ne Bayram Yalınsu, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü'ne İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ramazan Seçilmiş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Mustafa Fırat Taşolar atandı.

İsmail Çataklı'ya yeni görev

İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliklerine İsmail Çataklı ve Mahmut Çuhadar, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine İrfan İpşir, Ömer Abdullah Karagözoğlu, Murat Baştor, ve Enver Mamur atandı.

İki bürokrat görevden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hacı Mehmet Gürlek, görevden alındı.