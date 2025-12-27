Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: 14 ilde 112 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı operasyonlarda, 14 ilde son iki haftada göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü. 156 şüpheli yakalanırken 112’si tutuklandı, 120 araç ve 13 bot ele geçirildi. Operasyonlarda JİHA’lar da aktif olarak kullanıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonların bilançosunu açıkladı. Yerlikaya, son iki haftadır 14 ilde Jandarma tarafından sürdürülen çalışmalarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 112’sinin tutuklandığını, 44 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.
14 ilde eş zamanlı operasyon
Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, il jandarma komutanlıklarınca karadan eş zamanlı çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar kapsamında 120 araç ile 13 bot ele geçirildi.