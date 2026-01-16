Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede 50 tutuklama, 155 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son iki haftada 15 ilde yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Jandarma tarafından düzenlenen koordineli operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 27 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

14 ilde operasyon gerçekleşti

Yürütülen çalışmalar kapsamında, büyük şehirlerden sahil illerine uzanan organize bir göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonların Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van illerinde gerçekleştirildiğini aktardı.

81 araç 6 bot ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, jandarma birlikleri ve komandoların desteğiyle karadan müdahale edildi. Operasyonlar sonucunda 81 araç ve 6 bot ele geçirildi.