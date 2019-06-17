Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü

17 Haziran 2019

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi..

Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler bota alındı.

Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA