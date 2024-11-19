Gofret paketinde sigara kaçakçılığı deşifre oldu
Türkiye'den aldığı yükü Hollanda'ya götürmek üzere yola çıkan TIR'da gofret kutularına gizlenmiş 26 bin 960 paket sigara yakalandı.
Türkiye'den Hollanda'ya gitmek üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan önceki gece çıkan TIR, Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrük görevlileri tarafından dün durduruldu.
Türk vatandaşı TIR sürücüsü, Türkiye'den Hollanda'ya nakledilen yükünde gıda maddeleri ve gofretlere ait belgeleri gümrük memurlarına ibraz etti.
'Risk analizi' yöntemine göre araç detaylı gümrük muayenesine alındı. Kontrollerde bazı kartonların sigara ile doldurulduğu tespit edildi.
İHA'nın haberine göre; paketler açıldığında Türkiye vergi etiketli 26 bin 960 paket sigara ele geçirildi.
Gofret paketinde sigara kaçakçılığıyla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma başlatıldı.