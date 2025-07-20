GÖKÇE güdüm kiti AKINCI'dan başarıyla fırlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE adlı yeni nesil güdüm kitinin, Bayraktar AKINCI SİHA platformundan başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Bakan Kacır, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı. "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi" ifadelerine yer veren Kacır, atışa ilişkin bazı teknik detayları da paylaştı.

En uzun menzile imza atıldı

Kacır, "SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile tam bağımsız Türkiye" açıklamasında bulundu.