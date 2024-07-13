Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına ek seferler konuldu

Feribot sırası bekleyen bazı vatandaşlar sıcak havaya rağmen araçlarından inerek çevrede dolaşmayı tercih ederken, bazıları ise yanlarına aldıkları kamp sandalyeleriyle ağaç altında bekliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 20.00'de, Gökçeada'dan 22.00'de, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 18.00 ve 23.55'te, Bozcaada'dan ise saat 19.00 ve 23.30'da ek sefer yapılacağını duyurdu.

Boğaz hattında ise seferlerin Çanakkale-Eceabat tarifeye uygun, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.