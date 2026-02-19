Gökçeada feribot seferleri iptal mi edildi? Bozcaada feribot seferleri iptal mi edildi? Hangi feribot seferleri iptal edildi? Seferler ne zaman başlayacak?

Google Haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 6 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00, 17.00 ve 21.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.

Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
