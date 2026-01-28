Google Haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri yarın iptal edildi

GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

