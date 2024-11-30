Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine iptal kararı! Yarın fırtına bekleniyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 22.00, Geyikli'den 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler de yapılamayacak.