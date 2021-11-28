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Gökçeada ve Bozcaada hattı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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