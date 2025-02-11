Gökçeada'da bazı otel ve pansiyonlar mühürlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde evrak eksiği nedeniyle 13 otel ve pansiyonu mühürlendiği açıklandı.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine "acele" ibaresiyle bir yazı göndererek, ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etmişti.

Denetimler yapıldı

Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ile zabıta ve polis ekipleri tarafından evrak eksiği bulunduğu tespit edilen otel ve işletmelere denetimler düzenlendi. Evrak eksikliği tespit edilen otel ve pansiyon mühürlendi. Mühürleme işlemi öncesinde de otel ve pansiyon sahipleri bilgilendirildi.

Mühürlenen otel ve pansiyonların kapılarına üzerinde "İşyerinizin turizm işletme belgesi almadığı tespit edilmiştir" yazılı belge asıldı.

Yapılan denetimlerde Çınarlı Mahallesi'nde 3, Yeni Bademli'de 5, Uğurlu köyünde 2, Fatih Mahallesi'nde 2 ve Eşelek köyünde 1 olmak üzere toplam 13 otel ve pansiyon mühürlendi.

Ayvacık'ta 57, Bozcaada'da ise 36 işletmenin mühürlendiği açıklanmıştı.