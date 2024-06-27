Gökçeada'da korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı... Bekliyoruz

Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Paniğe neden olan depremle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Naci Görür, Marmara depremini işaret etti.

Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

"Ege Denizi’nde 4,4 büyüklükte sıg bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"