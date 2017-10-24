Gökçek, cumartesi 14:00'te veda edecek
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısı Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in vedalaşarak istifasını vereceğini açıkladığı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek.
Gökçek, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, cumartesi günü Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırarak, üyelerle vedalaşacağını ve istifasını vereceğini açıklamış ve dört gün boyunca Ankara bürokrasisine ve bazı sivil toplum örgütlerine veda ziyaretleri yapacağını belirtmişti.
Kaynak: Foreks