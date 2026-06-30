Gökhan Günaydın yeniden CHP Grup Başkanvekilliği görevine döndü
CHP'de disiplin süreci kapsamında grup başkanvekilliği görevi kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, tedbir kararının kaldırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Başkanvekilliği görevine yeniden getirildi.
CHP'de disiplin süreci kapsamında grup başkanvekilliği görevi kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP Grup Başkanvekilliği görevine yeniden döndü.
Parti yönetimince alınan karar doğrultusunda, Günaydın'ın TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.
Günaydın, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.