Gökhan Özbek kimdir? Gökhan Özbek neden öldü, hastalığı neydi? Özbek'in eşi ve çocuğu var mıydı?

Gazeteci, yazar Gökhan Özbek 41 yaşında yaşamını yitirdi. Record Haber ve 23 Derece'nin kurucusu Özbek'in beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu acı gelişmenin hemen ardından "Gökhan Özbek kimdir" soruları sıklaşmaya başladı. İşte Özbek'in biyografisi...

Gökhan Özbek kimdir?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğan gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak başlamıştır. Uzun yıllar serbest gazeteci olarak çalışan Özbek, aynı zamanda 23 Derece adlı sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube üzerinden canlı yayınlar yaparak kamuoyuyla haber içerikleri ve analizler paylaşmıştır.

Gökhan Özbek, hayatını kaybetmiştir. Gazetecilik kariyeri boyunca bağımsız habercilik anlayışıyla dikkat çeken Özbek, özellikle dijital medya alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.