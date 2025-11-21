Göktaş: Teknolojide kadının gücü stratejik bir zorunluluk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların yapay zeka ve veri bilimi gibi kritik alanlardaki temsilini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kadınların teknoloji alanında yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı’nın ikincisini gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Kadınların teknoloji sektöründeki varlığının önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Bizler, teknolojide kadının gücünü ülkemizin dijital geleceği için stratejik bir zorunluluk olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın bu alandaki vizyonunu da aktaran Göktaş, "Bakanlık olarak 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile geleceğe yön veren bir vizyon ortaya koyuyoruz" bilgisini paylaştı.