Gölköy Baraj Gölü kritik seviyede! Üç aylık içme suyu kaldı
Bolu’nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi eylülde yüzde 22’ye kadar düştü. Yılın başında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölü, yağışların yetersizliği ve sıcak hava nedeniyle hızla geriledi. Mudurnu Deresi’nin tamamen kuruduğu, Abant Deresi’nden ise çok az su geldiği bildirildi. Mevcut su miktarının kentin yaklaşık üç aylık ihtiyacını karşılayabileceği belirtilirken, yetkililer su tasarrufu konusunda uyarıyor.
Bolu'nun içme suyunun büyük kısmını sağlayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi kritik seviyelere geriledi.
Yılı başında tam kapasitedeydi
Yılın başında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj gölünde, yağışların yetersizliği ve sıcak hava nedeniyle su miktarı azaldı. Gölü besleyen Mudurnu Deresi tamamen kururken, Abant Deresi'nden de yalnızca düşük miktarda su akışı sağlanabiliyor.
Ağustos ayında yüzde 28 seviyesinde ölçülen su oranı, eylül itibarıyla yüzde 22'ye kadar düştü. Mevcut su miktarının kentin yaklaşık üç aylık içme suyu ihtiyacını karşılayabileceği ifade edildi.