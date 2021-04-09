'Gönüllülük' faaliyetleri sertifikalandırılıyor

Antalya Avrupa Birliği Merkezi Derneği’nin İtalya’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Joint Derneği ve Uluslarası Glore Ağı’nın birlikte yürüttüğü “Yerelde Yap, Küresel’de Tanın” projesi kapsamında geliştirilen sertifika programına ilginin her geçen gün arttığı belirtiliyor. Sivil toplum örgütlerinde ve kurumlarda çalışan gönüllülerin faaliyetlerinin görülebilir kılınması ve becerilerinin tanınıyor olması amacıyla geliştirilen Glore Ağı’na Türkiye’den de katılımın arttığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Türkiye’den “İhtiyaç Haritası”, “Türk Kültür Vakfı”, “Turmepa” gibi birçok sivil toplum kuruluşu ve kurum kendi gönüllülerini sertifikalandırmak için sisteme dahil oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uluslararası Glore Ağı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde; sorun çözme, eleştirel düşünme, ağ kurma, liderlik gibi farklı yaşam becerileri edinilmesi için geliştirilen “Yerelde Yap, Küreselde Tanın” projesi kapsamında, tüm bu faaliyetlerin ölçülebilir ve tanınır hale gelmesini sağlayan bir platform. Gönüllülük faaliyetlerinin daha görünür olmasını sağlamak isteyen kurum ve sivil toplum örgütleri bu platformu kullanarak gönüllülerini sertifikalandırabilirler. Sadece Avrupa Birliği projelerinde değil, yerel projelerde de gönüllülük faaliyetleri sürdüren herkesin en az 100 saatlik bir çalışma sonunda başvurabileceği bu sertifika sistemi; kişinin kendi kişisel gelişimi adına becerilerini tanımasına önemli bir katkı sağlarken, istihdamında da önemli bir değerlendirme alanı sunuyor." denildi.

"Gönüllülük faaliyetlerini görünür kılan sertifika"

Türkiye’de birçok kurumda gönüllü çalışan kişilere genellikle sadece bir katılım belgesi verildiğini ifade eden Antalya Avrupa Birliği Merkezi Derneği proje asistanı Ayça Bağcı ise proje ile ilgili şunları söyledi:

“Bu projenin katma değeri; sivil toplum örgütlerinde ve kuruluşlarda çalışmalar yapan gönüllülerin faaliyetlerinin görülebilir kılınması ve becerilerinin tanınıyor olması. Bu kapsamda 25 farklı beceriye yönelik bir eğitim portalı kurduk. Sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarda gönüllülük yapanlar bu portala girerek hem eğitim alabilir, hem de gönüllü çalışmalar sırasında kazandıkları becerileri detaylı şekilde sertifikalandırabilir. Bu sertifika hem ilk defa Sivil Toplum Kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir sertifika sistemi olma, hem de katılım belgelerine kıyasla çok daha derinlikli ve nitelikli bir içerik barındırma özelliği sunuyor. Bu da gönüllülük çalışmalarınız sayesinde istihdam edilebilirliğinize de katkı sağlayan bir fırsat yaratıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ve Latin Amerika’dan birçok kurumun yer aldığı Glore Ağı, önümüzdeki süreçte bu platform ile özellikle dezavantajlı grupların sertifikalandırılmasını sağlamayı hedefliyor.”