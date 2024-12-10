Google 2024'ün en çok merak edilenlerini açıkladı! Türkiye'nin ilk 5'inde neler var?

Google'ın her yıl sonunda kullanıcılarıyla paylaştığı 'Year in Search 2024' (Yılın Aramaları 2024) listesi açıklandı. Paylaşılan verilere göre Türkiye’de en çok merak edilenleri sıralamasında ilk 5 sırada 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' yer aldı. Tüm dünyada en çok aratılan, Amerika kıtasının en büyük futbol turnuvası 'Copa America' oldu.

Ülke gündemine dair ipuçları

'Aramalar', 'isimler', 'kaybettiklerimiz', 'diziler', 'tarifler', 'şarkı sözleri' ve 'oyuncular' başlıkları altında toplanan Türkiye'nin 2024 arama trendleri arasında lider bir kez daha spor oldu. 'Euro 2024', 'Narin' ve 'Türkiye Maçı' ilk üç sırayı paylaşırken, en çok aratılan tarifler arasında ilk sırada, son dönemde çok popüler olan 'Dubai Çikolatası' yer aldı.

Dizi ve müzik

Tüm dünyada büyük bir dinleyici kitlesiyle buluşan Mabel Matiz imzalı 'Lan' şarkısı Google'da en çok aratılan şarkı oldu. Konu diziler olunca da en çok merak edilen üç yapım, 'Gaddar' ve 'Kızıl Goncalar' ve 'İnci Taneleri' oldu.

Türkiye’de 2024 yılı Google aramalarında 7 başlıkta ilk 3

Aramalar

1. Euro 2024

2. Narin

3. Türkiye maçı



İsimler

1. Osimhen

2. Merih Demiral

3. Ferdi Kadıoğlu



Kaybettiklerimiz

1. Narin

2. Metin Arolat

3. Efe Deprem



Diziler

1. Gaddar

2. Kızıl Goncalar

3. İnci Taneleri



Tarifler

1. Dubai çikolatası

2. Palamut

3. Soğuk kahve



Şarkı Sözleri

1. Lan Şarkı

2. Sana El Pençe Durmam

3. Gemileri Yakarım Şarkı



Oyuncular

1. Hazar Ergüçlü

2. Gamze Özçelik

3. Kadir İnanır



