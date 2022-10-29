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Google, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel logo ile kutladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google'ın, ana sayfasında bulunan "doodle" tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

 

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