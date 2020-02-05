Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunmasını yaptı

05 Şubat 2020

ANKARA - Rekabet Kurulu, internet üzerinde arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google Türkiye, Google International, Google Ireland ve üst şirket Alphabet aleyhine açtığı soruşturmada sözlü savunmayı aldı. Kurulun kararını 20 Şubat’ta vereceği bildirildi.

Birol Küle başkanlığında Rekabet Kurulunda savunmasını yapan şirket temsilcileri arama sonuçları içinde reklam göstermelerinde kasıt ve ihmal olmadığını savundular. Hem kullanıcı hem de reklam veren açısından fayda sağlayan bir sistemleri olduğunu savunan şirket temsilcileri, metin reklamları dışında görsellerin de kullanıldığı bir bölüm olan “shopping unit”in soruşturmaya konu olacak bir yapı olmadığını belirttiler. Şirketin arama sonuçları gösteriminde kasıt ve ihmali olmadığını öne sürdüler.

Soruşturma heyeti temsilcileri ise Google’ın arama sonuçlarında alışveriş karşılaştırma hizmeti sunumunun rakip teşebbüslerin faaliyetini zorlaştırdığını ve idari para cezası verilmesi gerektiğini belirttiler. Soruşturma heyeti temsilcileri Shopping Unit’in de arama sonuçlarının görüldüğü sayfada mevcut yerinden başka yerde olması gerektiğini savundular. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde ise günlük idari para cezası verilmesini talep ettiler.

Şirket temsilcileri ise hem kullanıcı, hem de reklamverenin memnun olduğu bir uygulamaya ceza verilmesinin doğru olmadığını, olası bir cezanın da en alt kriterden belirlenmesi gerektiğini savundular.