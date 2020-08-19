Google Türkiye'de ofis açıyor

19 Ağustos 2020

Temmuz ayı sonunda yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sorasında ilk adım Google'dan geldi. ABD'li teknoloji devi Türkiye'de ofis açmaya karar verdi.

ABD’li teknoloji devi, Türkiye’de resmî olarak 2005 yılından bu yana ‘Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’ adıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası’na da kayıtlı olan şirket, Türkiye’deki faaliyetlerini İstanbul Levent’te bulunan bir plazadaki ofisi aracılığıyla yürütüyor. Şirketin Türkiye’ye yönelik aldığı son kararının ise Google’ın sadece reklam ve pazarlama faaliyetlerine değil, tüm operasyonlarına odaklanacağı belirtiliyor.