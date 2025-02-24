Google Türkiye’den Reklam Kurulu kararı hakkında açıklama

Google Türkiye, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu'nun, restoranlar ve tesisler hakkındaki yorumlarla ilgili aldığı ceza ve durdurma kararının ardından açıklama yaptı. Şirket, kullanıcıların Google ve Google Haritalar üzerinden yorum yapmaya devam edebileceklerini belirtti.

"Yasak ve ceza söz konusu değil"

Google Türkiye, Reklam Kurulu’nun 21 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan açıklamasına ilişkin olarak, "T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun son kararı, üçüncü taraf ticari web sitelerinde doğrulanmamış tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkindir. Söz konusu karara ait haberlerdeki, Google'a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, 14 Şubat 2025 tarihinde Reklam Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıya dair bir duyuru yayımlamıştı. Duyuruda, "Reklam Kurulu, 354 sayılı toplantısında karara bağladığı 205 dosyadan 183'ünün mevzuata aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu dosyalara, durdurma cezası ile birlikte toplamda 30,2 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, 37 dosya için de erişim engeli tedbiri uygulanmıştır" açıklamasında bulunulmuştu.